Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Кубинские власти отреагировали на угрозы со стороны США

Президент Кубы Диас-Канель: Гавана не представляет угрозы Соединенным Штатам
РИА Новости

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в соцсети X заявил, что Гавана не представляет угрозы для Вашингтона.

По словам кубинского президента, страна также не имеет агрессивных планов в отношении каких-либо других государств.

«У нее (у Кубы. — «Газета.Ru») нет таких планов против США и никогда не было, что прекрасно известно правительству этой страны, особенно ее агентствам обороны и национальной безопасности», — подчеркнул Диас-Канель.

Он добавил, что у США есть право защищаться от военного нападения, однако его нельзя использовать как предлог «для навязывания войны благородному кубинскому народу».

19 мая газета Politico со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарии военного вторжения на Кубу после того, как попытки добиться уступок от Гаваны с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады не дали результата.

По данным Politico, американские военные рассматривают несколько вариантов действий. Среди них — одиночный авиаудар для принуждения Гаваны к уступкам, а также наземное вторжение с целью свержения кубинского руководства.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о постоянном контакте с Кубой по урегулированию топливного кризиса.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!