Кубинские власти отреагировали на угрозы со стороны США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в соцсети X заявил, что Гавана не представляет угрозы для Вашингтона.

По словам кубинского президента, страна также не имеет агрессивных планов в отношении каких-либо других государств.

«У нее (у Кубы. — «Газета.Ru») нет таких планов против США и никогда не было, что прекрасно известно правительству этой страны, особенно ее агентствам обороны и национальной безопасности», — подчеркнул Диас-Канель.

Он добавил, что у США есть право защищаться от военного нападения, однако его нельзя использовать как предлог «для навязывания войны благородному кубинскому народу».

19 мая газета Politico со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарии военного вторжения на Кубу после того, как попытки добиться уступок от Гаваны с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады не дали результата.

По данным Politico, американские военные рассматривают несколько вариантов действий. Среди них — одиночный авиаудар для принуждения Гаваны к уступкам, а также наземное вторжение с целью свержения кубинского руководства.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о постоянном контакте с Кубой по урегулированию топливного кризиса.