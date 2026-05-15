Экс-глава МИД Юрканс: доходы Латвии от транзита в РФ упали до 3% из-за санкций

Экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил о резком сокращении доходов страны от транзита в Россию после введения антироссийских санкций. Об этом он заявил «Известиям».

По его словам, доходы Латвии от транзита в РФ сократились с 14 до 3%.

«В начале 2000-х годов 14% бюджета шло из транзита. Сегодня 3–5%. Весь транзит в Россию был довольно серьезным и приносил большой доход», — сказал он.

Юрканс выразил надежду, что в будущем между Россией и Латвией сложатся добрососедские отношения.

До этого в Латвии досрочно сложили полномочия правительство страны и премьер-министр Эвита Силиня. Такое решение, по мнению депутата рижской городской думы Алексея Росликова, напрямую связано с поддержкой Украины, которая ответила «контрпродуктивными действиями».

По его словам, Киев допустил «абсолютно хамские действия» и начал использовать территорию Латвии для атак на гражданские объекты внутри России.

Ранее в Латвии заявили, что в местных школах идет вытеснение русского языка.