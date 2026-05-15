Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

В Латвии заявили о резком сокращении доходов страны из-за антироссийских санкций

Экс-глава МИД Юрканс: доходы Латвии от транзита в РФ упали до 3% из-за санкций
Global Look Press

Экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил о резком сокращении доходов страны от транзита в Россию после введения антироссийских санкций. Об этом он заявил «Известиям».

По его словам, доходы Латвии от транзита в РФ сократились с 14 до 3%.

«В начале 2000-х годов 14% бюджета шло из транзита. Сегодня 3–5%. Весь транзит в Россию был довольно серьезным и приносил большой доход», — сказал он.

Юрканс выразил надежду, что в будущем между Россией и Латвией сложатся добрососедские отношения.

До этого в Латвии досрочно сложили полномочия правительство страны и премьер-министр Эвита Силиня. Такое решение, по мнению депутата рижской городской думы Алексея Росликова, напрямую связано с поддержкой Украины, которая ответила «контрпродуктивными действиями».

По его словам, Киев допустил «абсолютно хамские действия» и начал использовать территорию Латвии для атак на гражданские объекты внутри России.

Ранее в Латвии заявили, что в местных школах идет вытеснение русского языка.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!