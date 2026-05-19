Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лукашенко назвал «россиеобразующий» регион РФ

Лукашенко: Свердловская область является «россиеобразующим» регионом РФ
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 мая во время встречи с губернатором Свердловской области Денисом Паслером назвал этот регион РФ «россиеобразующим». Об этом сообщает агентство БелТА.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью», — заявил глава государства.

По его словам, во времена СССР производственная база Свердловской области и продукция, которая там выпускалась, была предметом для гордости.

Также политик отметил успешное сотрудничество Белоруссии и этого региона России. Он сообщил, что за последние годы был достигнут товарооборот около $1 млрд.

До этого Лукашенко в ходе совещания по инвестиционным проектам определил приоритетные задачи регионального развития Белоруссии. Он отметил, что совещание подводит итог недавним региональным поездкам и оценке важнейших программ развития, включая Припятское Полесье, юго-восток Могилевской области и подъем Витебского региона. Политик заявил, что многие из 118 районов Белоруссии сталкиваются с оттоком населения, а главный запрос жителей — достойная заработная плата.

Ранее Лукашенко заявил о неразрывности отношений Белоруссии с Россией.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!