Лукашенко назвал «россиеобразующий» регион РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 мая во время встречи с губернатором Свердловской области Денисом Паслером назвал этот регион РФ «россиеобразующим». Об этом сообщает агентство БелТА.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью», — заявил глава государства.

По его словам, во времена СССР производственная база Свердловской области и продукция, которая там выпускалась, была предметом для гордости.

Также политик отметил успешное сотрудничество Белоруссии и этого региона России. Он сообщил, что за последние годы был достигнут товарооборот около $1 млрд.

До этого Лукашенко в ходе совещания по инвестиционным проектам определил приоритетные задачи регионального развития Белоруссии. Он отметил, что совещание подводит итог недавним региональным поездкам и оценке важнейших программ развития, включая Припятское Полесье, юго-восток Могилевской области и подъем Витебского региона. Политик заявил, что многие из 118 районов Белоруссии сталкиваются с оттоком населения, а главный запрос жителей — достойная заработная плата.

Ранее Лукашенко заявил о неразрывности отношений Белоруссии с Россией.