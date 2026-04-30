Лукашенко рассказал о задачах по развитию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по инвестиционным проектам определил приоритетные задачи регионального развития республики. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства отметил, что совещание подводит итог недавним региональным поездкам и оценке важнейших программ развития, включая Припятское Полесье, юго-восток Могилевской области и подъем Витебского региона. Политик признал, что многие из 118 районов Белоруссии сталкиваются с оттоком населения, а главный запрос жителей — достойная заработная плата.

Лукашенко заявил, что создание рабочих мест как таковых сейчас не самая важная задача, важнее построить предприятия, продукция которых будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

Президент призвал губернаторов и правительство определить, какие проекты необходимо завершить, куда еще надо направить денежные средства, чтобы в дальнейшем создать проекты импортозамещения и наполнения внутреннего рынка. Политик подчеркнул, что Белоруссия должна создавать собственную продукцию.

