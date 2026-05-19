Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД заявили, что Киев относится к своим гражданам как к холопам

Мирошник: украинские власти принимают своих граждан за холопов
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Власти Украины считают своих граждан холопами, которые должны отдавать свои жизни ради их благополучия. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, украинские элиты причислили себя к мировым и европейским элитам и не считают, что должны идти на войну. Вместо этого они предпочитают отправлять воевать холопов, за которых принимают основное население Украины, и чью судьбу определяют президент Владимир Зеленский, «его клика» и Верховная рада.

Мирошник подчеркнул, что целью властей Украины является грабеж и коррупция, а их граждане должны расплачиваться за благополучие элит.

19 мая Мирошник заявил, что реакция Европейской комиссии на дело бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака, обвиненного в отмывании крупной суммы, свидетельствует о ее причастности к происходящему коррупционному скандалу на Украине.

Ранее Мирошник рассказал, как Ермак может начать «слив» Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!