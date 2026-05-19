Власти Украины считают своих граждан холопами, которые должны отдавать свои жизни ради их благополучия. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, украинские элиты причислили себя к мировым и европейским элитам и не считают, что должны идти на войну. Вместо этого они предпочитают отправлять воевать холопов, за которых принимают основное население Украины, и чью судьбу определяют президент Владимир Зеленский, «его клика» и Верховная рада.

Мирошник подчеркнул, что целью властей Украины является грабеж и коррупция, а их граждане должны расплачиваться за благополучие элит.

19 мая Мирошник заявил, что реакция Европейской комиссии на дело бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака, обвиненного в отмывании крупной суммы, свидетельствует о ее причастности к происходящему коррупционному скандалу на Украине.

Ранее Мирошник рассказал, как Ермак может начать «слив» Зеленского.