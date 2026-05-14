Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Мирошник рассказал, как Ермак может начать «слив» Зеленского

Мирошник: Ермак может достать сундук компромата на Зеленского, чтобы слить его
Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Арестованный по обвинению в коррупции бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может «достать сундук компромата» на украинского лидера Владимира Зеленского, заявил «Газете.Ru» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его мнению, дело Ермака — это попытка западных структур, стоящих за антикоррупционными органами Украины, ослабить власть Зеленского.

«Речь идет о перехвате управления киевским режимом и [финансовыми] потоками, которые существуют внутри этого киевского режима. Безусловно, взятие под стражу Ермака — это прямой удар по Зеленскому. Его ставят на растяжку: либо он должен идти на какие-то серьезные уступки, передавая бразды правления тем, кто стоит за такими структурами, как НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — «Газета.Ru»), что будет влиять на внутреннюю политику Украины и, возможно, на внешнюю политику, либо дистанцироваться от Ермака, который имеет все шансы в какой-то момент достать сундук компромата на Зеленского», — сказал дипломат.

По словам Мирошника, таким образом Ермак имеет возможность «запустить процесс слива» Зеленского, чтобы спасти самого себя на фоне обвинений в коррупции.

«Ермак сам по себе не особенно интересен ни НАБУ, ни тем, кто за ним стоит. Ермак — это ближайший круг Зеленского, который является на сегодняшний день человеком, возглавляющим киевский режим, является ключевым контактером с международными структурами. Поэтому есть стремление сделать из Зеленского условно английскую королеву, а реальные механизмы управления перехватить, чтобы [власть] взяли в руки другие люди», — отметил он.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. После этого Ермака взяли под стражу в коридоре здания суда.

Ранее Захарова сыронизировала над гадалкой Ермака и сделала Зеленскому предложение.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!