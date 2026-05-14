Мирошник рассказал, как Ермак может начать «слив» Зеленского

Мирошник: Ермак может достать сундук компромата на Зеленского, чтобы слить его

Арестованный по обвинению в коррупции бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может «достать сундук компромата» на украинского лидера Владимира Зеленского, заявил «Газете.Ru» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его мнению, дело Ермака — это попытка западных структур, стоящих за антикоррупционными органами Украины, ослабить власть Зеленского.

«Речь идет о перехвате управления киевским режимом и [финансовыми] потоками, которые существуют внутри этого киевского режима. Безусловно, взятие под стражу Ермака — это прямой удар по Зеленскому. Его ставят на растяжку: либо он должен идти на какие-то серьезные уступки, передавая бразды правления тем, кто стоит за такими структурами, как НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. — «Газета.Ru»), что будет влиять на внутреннюю политику Украины и, возможно, на внешнюю политику, либо дистанцироваться от Ермака, который имеет все шансы в какой-то момент достать сундук компромата на Зеленского», — сказал дипломат.

По словам Мирошника, таким образом Ермак имеет возможность «запустить процесс слива» Зеленского, чтобы спасти самого себя на фоне обвинений в коррупции.

«Ермак сам по себе не особенно интересен ни НАБУ, ни тем, кто за ним стоит. Ермак — это ближайший круг Зеленского, который является на сегодняшний день человеком, возглавляющим киевский режим, является ключевым контактером с международными структурами. Поэтому есть стремление сделать из Зеленского условно английскую королеву, а реальные механизмы управления перехватить, чтобы [власть] взяли в руки другие люди», — отметил он.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег. После этого Ермака взяли под стражу в коридоре здания суда.

