Каллас выступила с угрозой в адрес сотрудничающих с Россией стран

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что ЕС может пересмотреть финансирование стран-партнеров, если они поддерживают Россию или Иран. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае», — сказала глава евродипломатии.

При этом Каллас не уточнила, о каких именно мерах идет речь.

17 мая она обвинила США, Китай и Россию в желании «расформировать» ЕС. В апреле Каллас заявила, что Европа не вернется к нормальным отношениям с РФ даже после окончания конфликта на Украине.

Глава евродипломатии также обвинила Россию в «гибридных атаках», которые, по ее словам, достигли «невероятных масштабов». Она призвала европейцев ужесточить санкции против России, привлечь Москву «к ответственности», обеспечить «международную изоляцию» РФ и закрыть границы европейских стран для российских солдат — участников СВО.

Ранее в МИД РФ предложили Каллас поучаствовать в чемпионате по имитации поросячьего визга.