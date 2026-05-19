СМИ сообщили об унижении министра финансов США в Китае

Daily Beast: главу минфина США Бессента не пустили в Пекине на мероприятие

Во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин сотрудники китайской службы безопасности не пустили на мероприятие главу американского министерства финансов Скотта Бессента. Об этом сообщает портал Daily Beast.

Причиной инцидента стало отсутствие у Бессента аккредитационного бейджа. В интернете появилось видео, на котором сотрудник службы безопасности останавливает министра, предположительно, у входа в Большой зал народных собраний в Пекине и указывает на отсутствие у него необходимого бейджа. После короткого разговора помощники передали Бесенту какой-то предмет, после чего служба безопасности пропустила главу минфина в здание.

Государственный визит Трампа в Китай, первый за последние девять лет, начался 13 мая. В Пекине состоялись переговоры двух лидеров. Они обсудили сотрудничество США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также разблокировку Ормузского пролива. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал историческим визит американского президента в Китай.

