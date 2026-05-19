Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ сообщили об унижении министра финансов США в Китае

Daily Beast: главу минфина США Бессента не пустили в Пекине на мероприятие
Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин сотрудники китайской службы безопасности не пустили на мероприятие главу американского министерства финансов Скотта Бессента. Об этом сообщает портал Daily Beast.

Причиной инцидента стало отсутствие у Бессента аккредитационного бейджа. В интернете появилось видео, на котором сотрудник службы безопасности останавливает министра, предположительно, у входа в Большой зал народных собраний в Пекине и указывает на отсутствие у него необходимого бейджа. После короткого разговора помощники передали Бесенту какой-то предмет, после чего служба безопасности пропустила главу минфина в здание.

Государственный визит Трампа в Китай, первый за последние девять лет, начался 13 мая. В Пекине состоялись переговоры двух лидеров. Они обсудили сотрудничество США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также разблокировку Ормузского пролива. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал историческим визит американского президента в Китай.

Ранее в визите Трампа в Китай увидели разрушительные последствия для США.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!