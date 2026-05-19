В МИД РФ заявили, что на ПМЭФ «будет яблоку негде упасть»

МИД: на ПМЭФ «будет яблоку негде упасть» от представителей дружественных стран

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году «будет яблоку негде упасть» от представителей дружественных стран. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

13 мая депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре подтвердил свое намерение посетить Россию для участия в ПМЭФ.

XXIX Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». По словам советника президента России и ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, форум состоится на фоне продолжающихся изменений в глобальной экономике, вызванных технологическим развитием, переходом к устойчивому росту и формированием новых финансовых моделей.

Ранее Песков заявил, что Путин выступит на ПМЭФ-2026 с содержательной речью.