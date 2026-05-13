Депутат Бундестага от АдГ Котре подтвердил свое участие в ПМЭФ

Депутат Бундестага от АдГ Котре заявил, что планирует участвовать в ПМЭФ

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре подтвердил свое намерение посетить Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС.

«Да, я поеду», – заявил Котре, комментируя информацию, появившуюся в СМИ о том, что два депутата от АдГ, включая его, планируют поездку в Россию в начале июня для участия в этом мероприятии.

Представители фракции АдГ в Бундестаге уточнили, что на данный момент официальные запросы на поездки еще не поступали.

В ноябре прошлого года сообщалось о намерении двух депутатов от АдГ отправиться в Россию. Вместе с Котре в поездке примет участие заместитель руководителя фракции и эксперт по внешней политике Маркус Фронмайер. Также председатель рабочей группы по международным делам Штефан Койтер выразил свою поддержку этой инициативе, подчеркнув отсутствие политических препятствий для поездки.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.

Ранее Песков заявил, что Путин выступит на ПМЭФ-2026 с содержательной речью.