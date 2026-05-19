ООН не аккредитовывает на заседания очевидцев преступлений Киева. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Сложным является аккредитация неправительственных и волонтерских организаций, которые погружены в события и могут предоставить информацию по темам, начиная от [атак на] медиков во время конфликтов, заканчивая сексуальными издевательствами и детьми в конфликте», — сказал дипломат.

По словам Мирошника, документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе структурах всемирной организации, и они не получают аккредитацию.

При этом, отметил посол, со стороны Киева там находятся десятки неправительственных организаций, которым «зажигается зеленый свет». Как подчеркнул Мирошник, они дают республике возможность присутствовать на международных площадках.

16 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ООН и страны Европы хранят молчание о «лингвистическом геноциде» в отношении русского языка на Украине. По словам министра, Москва будет отстаивать закрепленное в Уставе ООН требование уважать языковые, религиозные права человека.

Ранее Небензя заявил о предвзятости ООН в украинском вопросе.