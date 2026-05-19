Москва выдала агреман новому послу ФРГ Клеменсу фон Гетце. Об этом рассказали «Известиям» в посольстве Германии в России.

«Господин фон Гетце вступит в должность посла в Москве, предположительно, в июле. Агреман российской стороны получен», — сообщили в дипмиссии.

Уточняется, что ранее дипломат был послом ФРГ в Китае, Израиле и Мексике и известен как специалист по налаживанию связей в условиях кризисов.

18 мая депутат Европарламента от Чехии Иван Давид заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас мечтает о военном поражении России, поэтому не может найти подходящего переговорщика для диалога с Москвой.

По словам политика, достижение мира на основе компромиссов в Брюсселе даже не рассматривается: идея так называемого «справедливого мира» на деле подразумевает капитуляцию России и вынужденное согласие с условиями, которые будут ей навязаны.

Ранее посол оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика ЕС с Россией.