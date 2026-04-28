Будущий премьер Венгрии анонсировал переговоры с Зеленским

Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, заявил, что начнет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

23 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что новое правительство Венгрии, как ожидается, во многом будет поддерживать позиции уходящего премьер-министра Виктора Орбана, особенно в том, что касается бюджета. При этом в Bloomberg считают, что Мадьяр может позволить Евросоюзу продвинуться в переговорах с Украиной в вопросах вступления в ЕС.

До этого Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Мадьяр после победы на парламентских выборах также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для Евросоюза и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее Кремль отказался поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.