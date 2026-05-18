Война США и Израиля против Ирана
В США рассказали об ошибке в отношениях с Россией, Ираном и Кубой

Подполковник Дэвис: Россия, Иран и Куба не выбирали борьбу против США
США сами выбрали конфронтацию с Россией, Ираном и Кубой, и это «единственная причина», по которой эти страны сейчас действуют против американских интересов. Об этом в соцсети X написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Единственная причина, по которой Россия, Иран, а теперь и Куба активно действуют сообща против наших интересов, заключается в том, что мы дважды напали на одного (Иран), поддержали четырехлетнюю войну против другого (Россия) и угрожаем третьему (Куба). Никто не выбирал войну против нас. И мы пострадали из-за нашей поддержки этих конфликтов», — отметил он.

Также Дэвис подчеркнул, что Россия, Иран и Куба стали сильнее и представляют для США «большую угрозу», чем до того, как Вашингтон выбрал конфронтацию с ними.

18 мая портал Axios сообщил, что Куба с 2023 года якобы закупает у России и Ирана ударные беспилотники «различных возможностей» и размещает их по всему острову. По информации СМИ, Куба закупила более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы по их использованию для ударов по американской базе Гуантанамо, американским военным кораблям и штату Флорида.

18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с Кубой и на постоянной основе обмениваются с ней информацией о возможных способах смягчений последствий топливного кризиса.

Ранее в Совфеде уличили США в подготовке атаки на еще одну страну.

 
