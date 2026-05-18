В США рассказали об отношении Белого дома к новому предложению Ирана

Axios: Белый дом считает новое предложение Ирана недостаточным для сделки с США

Белый дом считает новое предложение Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке недостаточным для заключения соглашения с США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в новом предложении Тегерана содержится больше слов о приверженности Исламской Республики отказу от разработки ядерного оружия, но отсутствуют подробные обязательства по приостановке обогащения урана или передаче уже имеющихся высокообогащенных запасов.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтону нужен «настоящий, основательный и детальный разговор» о ядерной программе.

«Если этого не произойдет, мы будем вести разговор посредством бомб, что будет позором», — добавил собеседник издания.

Тот факт, что Иран сделал незначительные изменения, свидетельствует о том, что иранцы обеспокоены дальнейшими военными действиями США, подчеркнул другой источник Axios.

До этого президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не собирается отступать от своих требований, которые были выдвинуты США с целью урегулирования конфликта в стране.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.