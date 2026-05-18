Стармер ответил на вопрос о своей отставке

Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Премьер Великобритании Кир Стармер на фоне призывов к отставке в очередной раз заявил, что не будет покидать свой пост. Об этом пишет РИА Новости.

«Я уже неоднократно говорил, что я не собираюсь уходить», — сказал он.

Стармер также добавил, что намерен участвовать в следующих выборах.

11 февраля газета Politico обнародовала результаты социологического опроса, согласно которым большинство жителей Великобритании — 52% — считают, что нынешний премьер-министр должен покинуть свой пост. Еще 19% респондентов сочли, что Стармер должен остаться на своем посту, но его советникам надо уйти в отставку.

Политический кризис усилился после выборов в местные органы власти, прошедших в Великобритании 7 мая. По их итогам лейбористы впервые в истории лишились контроля над парламентом Уэльса. Кроме того, в региональные органы власти Англии партия получила на 1,4 тысячи меньше мест, чем имела ранее. Сам Стармер признал личную ответственность за провал, однако в отставку уходить отказался.

Ранее полиция Лондона задержала 11 человек в ходе акции протеста против Стармера.

 
