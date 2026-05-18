«В Пекин забирают всех»: раскрыт состав делегации Путина в Китае

Ушаков: с Путиным в Китай поедут 5 вице-премьеров, 8 министров и глава ЦБ
Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Китай поедет солидная делегация, в составе которой будут 39 человек. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

По его словам, Путина в Китае будут сопровождать пять вице-премьеров, в числе которых Денис Мантуров и Татьяна Голикова, восемь министров, председатель ЦБ и главы ряда госкорпораций. Кроме того, в Пекин отправятся руководители российских регионов.

Ушаков также прокомментировал сообщение о том, что в Пекин забирают всех заместителей премьер-министра Михаила Мишустина, оставляя его одного в Москве.

«Могу вас заверить, что мы их доставим обратно целыми и невредимыми», — сказал представитель Кремля с улыбкой.

Официальный визит Владимира Путина в Китае продлится два дня — с 19 до 20 мая. В ходе этой поездки ожидается встреча российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, главы двух государств обсудят глобальные и региональные вопросы, представляющие интерес для России и Китая.

Ранее сообщалось, что Путина в Китае ждет «символичная встреча».

 
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
