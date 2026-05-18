Ушаков сообщил о полезных контактах между Россией и США

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Радикального сдвига в отношениях РФ и США нет, но все контакты, которые идут, весьма полезны. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал поездку министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова в Нью-Йорк. Тот возглавит возглавит делегацию РФ на конференции по правам инвалидов, которая состоится в США.

«Такого рода поездки радикального сдвига в системе отношений двух стран... никакого отношения к этому не имеют, ничего это не означает. Но все контакты весьма полезны», — сказал он.

Ушаков ранее сообщал, что Россия и США два дня вели переговоры перед достижением договоренностей о перемирии на День Победы и обмене пленными с Украиной.

Также помощник российского лидера рассказал, что контакты России и США активизировались, в частности, на фоне угроз со стороны Украины.

Ранее Ушаков рассказал об «интересных» предложениях США по Украине.

 
