Ушаков назвал причину активизации контактов России и США

Контакты России и США активизировались, в частности, на фоне угроз со стороны Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«С учетом, в частности, наших предупреждений в адрес Киева активизировались наши контакты с американцами, в ходе которых мы договорились о перемирии», — сказал чиновник.

8 мая Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит трехдневное перемирие, которое анонсировал Трамп. Однако он уточнил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня при условии отсутствия ударов со стороны Российской Федерации.

В тот же день Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что выход на мирное соглашение с Украиной — очень долгий путь.

 
