Лавров назвал критерии отбора участников «Евровидения» «откровенно сатанинскими»

Текущие критерии для участников конкурса «Евровидения» являются сатанинскими. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Я хочу сразу сказать — мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников «Евровидения» и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), — сказал он.

По итогам песенного конкурса 2026 года первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga, вторым стал израильтянин Ноам Беттан с композицией Michelle. Румынская исполнительница Александра Кэпитэнеску с треком Choke Me замкнула тройку лидеров.

Еще до начала конкурса «Евровидение-2026» сопровождалось несколькими громкими скандалами. Яблоком раздора, как и в прошлом году, стал Израиль: после того как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что страна останется в списке участников, от конкурса отказались Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Национальные вещатели объяснили свое решение несогласием с позицией EBU по конфликту на Ближнем Востоке и заявили, что участие Израиля противоречит ценностям конкурса.

Ранее глава «Евровидения» заявил, что Россию отстранили от участия в конкурсе не из-за СВО.