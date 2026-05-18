Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров назвал критерии отбора участников «Евровидения» «откровенно сатанинскими»

Лавров: Россия не потянет сатанинские критерии для участников «Евровидения»
Евгений Биятов/РИА Новости

Текущие критерии для участников конкурса «Евровидения» являются сатанинскими. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Я хочу сразу сказать — мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников «Евровидения» и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), — сказал он.

По итогам песенного конкурса 2026 года первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga, вторым стал израильтянин Ноам Беттан с композицией Michelle. Румынская исполнительница Александра Кэпитэнеску с треком Choke Me замкнула тройку лидеров.

Еще до начала конкурса «Евровидение-2026» сопровождалось несколькими громкими скандалами. Яблоком раздора, как и в прошлом году, стал Израиль: после того как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что страна останется в списке участников, от конкурса отказались Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Национальные вещатели объяснили свое решение несогласием с позицией EBU по конфликту на Ближнем Востоке и заявили, что участие Израиля противоречит ценностям конкурса.

Ранее глава «Евровидения» заявил, что Россию отстранили от участия в конкурсе не из-за СВО.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!