Директор «Евровидения»: Россию отстранили от участия в конкурсе не из-за СВО

Россию отстранили от участия в песенном конкурсе «Евровидение» не из-за начала СВО. Об этом рассказал LBC директор шоу Мартин Грин.

По его словам, Москве запретили участие якобы из-за того, что телерадиокомпания ВГТРК не смогла доказать «независимость от Кремля».

Грин сообщил, что теоретически РФ может вернуться на конкурс.

Как отмечается в материале, данное заявление «подрывает общественное мнение о том, что исключение России из «Евровидения» означало принципиальную позицию» по вопросу конфликта на Украине.

До этого продюсер Иосиф Пригожин назвал песенный конкурс политизированным мероприятием, утратившим связь с музыкой. Его критика прозвучала на фоне крупнейшего в истории «Евровидения» бойкота. Так, в конце 2025 года некоторые страны отказались отправлять своих представителей на конкурс, объяснив это участием Израиля.

