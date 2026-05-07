«Евровидение-2026»: участники, фавориты и главные скандалы конкурса

Юбилейный 70-й конкурс песни «Евровидение-2026» пройдет в Вене в концертном зале Wiener Stadthalle: полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал — 16 мая. Кто считается фаворитом конкурса, какие скандалы сопровождают подготовку к шоу, выступит ли Россия и где смотреть трансляцию — в материале «Газеты.Ru».

Где и когда пройдет «Евровидение-2026»

Австрия получила право на проведение конкурса после победы певца JJ (Йоханнес Питч) с песней «Wasted Love» на «Евровидении-2025» в швейцарском Базеле. Страна становится хозяйкой конкурса уже в третий раз — ранее она принимала шоу в 1967-м и 2015 годах. Все три представления — два полуфинала и гранд-финал — пройдут на сцене концертного зала Wiener Stadthalle в Вене.

Победитель конкурса «Евровидение-2025» исполнитель JJ из Австрии во время церемонии награждения, 17 мая 2025 года Denis Balibouse/Reuters

В честь 70-летия «Евровидения» организаторы подготовили обновленный визуальный стиль конкурса и новую сцену, созданную дизайнером Флорианом Видером, который уже работал над шоу в 2015 году. Концепция сцены вдохновлена художественным направлением «Венский сецессион»: в оформлении используют огромный LED-экран в форме изогнутого листа, золотые конструкции и дугообразные линии, символизирующие музыкальное движение и связь между странами. Ведущими «Евровидения-2026» станут модель Виктория Сваровски и актер Михаэль Островски.

Участники «Евровидения-2026»

В юбилейном конкурсе примут участие 35 стран — это самый низкий показатель за последние 20 лет и один из антирекордов «Евровидения». Для сравнения: 10 лет назад на «Евровидении-2016» в Стокгольме выступили 42 страны. По правилам в финал автоматически проходят страна-хозяйка конкурса, то есть Австрия, и представители стран «Большой пятерки» — Великобритании, Германии, Италии, Франции и Испании. Впрочем, последняя в 2026 году в конкурсе не участвует. Остальные страны будут бороться за выход в гранд-финал в двух полуфиналах — 12 и 14 мая. Порядок выступлений артистов в ходе решающего дня станет известен после второго полуфинала.

Австрию на домашнем конкурсе представит певец COSMÓ с песней «Tanzschein». Великобритания отправит в Вену электронный проект LOOK MUM NO COMPUTER с композицией «Eins, Zwei, Drei», Германия — певицу Сару Энгельс с песней «Fire», Италия — неаполитанского исполнителя Сэла да Винчи с треком «Per Sempre Sì», а Франция — певицу Монро с балладой «Regarde!».

От Финляндии на конкурсе выступит дуэт скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена с песней «Liekinheitin», от Швейцарии — певица Вероника Фузаро с треком «Alice», от Норвегии — артист Юнас Ловв с композицией «YA YA YA», от Дании — певец Серен Торпегаард Лунд с «Før vi går hjem», а от Греции — Акилас Митилинайос с манифестом «Ferto». Певица и актриса Дельта Ли Гудрем с треком «Eclipse» представит Австралию, Фелиция с песней «My System» — Швецию, исполнитель Ноам Беттан с композицией «Michelle» — Израиль, фолк-группа LELÉKA с песней «Ridnym» — Украину.

От Албании в 2026 году выступит певец Алис с композицией «Nân», от Армении — Симон с треком «Paloma Rumba», от Азербайджана — певица Джамиля Гашимова, известная под псевдонимом JIVA, с песней «Just Go», а Бельгию представит песня «Dancing on the Ice» в исполнении Элис Ван Эсбек, известной на родине как ESSYLA. Представительница Кипра Антигони споет песню «JALLA», от Латвии выступит группа Atvara с композицией «Ēnā», а от Литвы певец Лайон Сика — c «Sólo quiero más». Люксембург на конкурсе представит исполнительница Ева Мария с песней «Mother Nature», а Мальту — певец Айдан Кассар с балладой «Bella».

От Молдавии в Вену отправится певец Satoshi с песней «Viva, Moldova!», Польшу представит Алиция Шемплиньска с композицией «Pray», Португалию — группа Bandidos do Cante с песней «Rosa», а Сан-Марино — певица Сенит с треком «Superstar». Коллектив Lavina из Сербии выступит с песней «Kraj mene», Тамара Живкович из Черногории исполнит песню «Nova Zora», а хорватская группа LELEK — композицию «Andromeda». Чехию на конкурсе представит певец Даниэль Жижка с треком «Crossroads», Эстонию — группа Vanilla Ninja с песней «Too Epic to Be True», а от Грузии выступит коллектив Bzikebi с композицией «On Replay».

Также на конкурс вернется Болгария, которая не участвовала в «Евровидении» с 2022 года из-за финансовых и организационных трудностей: в этом году страну представит певица Дара с треком «Bangaranga». От Румынии, пропустившей «Евровидение-2025» из-за скандала вокруг национального отбора и проблем с вещателем, в Вену отправится певица Александра Кэпитэнеску с композицией «Choke Me». Также на конкурс вернулась Молдавия — в 2025 году страна не выступала на «Евровидении» по финансовым причинам. При этом несколько стран — Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения — отказались от поездки на «Евровидение-2026» из-за участия Израиля.

Среди участников «Евровидения-2026» есть артисты, ранее уже выступавшие на конкурсе. В частности, певица из Сан-Марино Сенит представляла свою страну в 2011-м и 2021 годах, а эстонская группа Vanilla Ninja выходила на сцену конкурса в 2005 году от Швейцарии. Кроме того, Грузию представит группа Bzikebi, победившая на детском «Евровидении» в 2008 году, а Польшу — певица Алиция Шемплиньска, которая должна была участвовать в конкурсе 2020 года, который отменили из-за пандемии коронавируса.

Фавориты «Евровидения-2026»

Главными фаворитами «Евровидения-2026» букмекеры называют представителей Финляндии, дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена. Второе место в букмекерских рейтингах занимает греческий певец Акилас Митилинайос, а третье — датчанин Серен Торпегаард Лунд.

Линда Лампениус и Пете Паркконен eurovision.com

В число основных претендентов на победу входят также одна из самых популярных певиц Австралии Дельта Ли Гудрем и исполнительница Монро из Франции, чью балладу «Regarde!» критики называют одной из самых эмоциональных песен конкурса. Высокие позиции в прогнозах у израильтянина Ноама Беттана с его зажигательной «Michelle», шведки Фелиции с ее «My System» и итальянца Сэла да Винчи, ранее победившего на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Скандалы на «Евровидении-2026»

Еще до начала конкурса «Евровидение-2026» сопровождалось несколькими громкими скандалами. Камнем раздора номер один, как и в прошлом году, стал Израиль: после того как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что страна останется в списке участников, от конкурса отказались Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Национальные вещатели объяснили свое решение несогласием с позицией EBU по конфликту на Ближнем Востоке и заявили, что участие Израиля противоречит ценностям конкурса. Особенно резонансным стал отказ Испании: впервые в истории «Евровидения» конкурс пропустит страна из «Большой пятерки», один из крупнейших финансовых спонсоров шоу.

Александра Кэпитэнеску eurovision.com

Другой скандал «Евровидения-2026» связан с румынской участницей Александрой Кэпитэнеску и ее песней «Choke Me». После публикации конкурсной версии композиции, фраза «choke me» («души меня») в которой повторяется более 30 раз, правозащитные организации и музыкальные критики обвинили певицу в романтизации опасных сексуальных практик. Но несмотря на то, что эксперты назвали песню «опасной и безрассудной», Европейский вещательный союз не стал требовать от Румынии изменения номера.

Еще одним поводом для обсуждений стала представительница Люксембурга Ева Мария: ее конкурсная песня «Mother Nature» напомнила пользователям соцсетей трек «Keeping Your Head Up» британской певицы Birdy. После жалоб люксембургский вещатель RTL совместно с Европейским вещательным союзом провел проверку, однако нарушений не выявил, и песню оставили в конкурсной программе. В плагиате также заподозрили молдавского певца Сатоши: слушатели заметили сходство его песни «Viva, Moldova!» с хитом «Опа!» российской группы «Дискотека Авария». Музыканты последней отреагировали на ситуацию с иронией, заявив, что готовы «записаться в соавторы».

Почему на «Евровидении-2026» изменились правила голосования

Перед проведением юбилейного конкурса Европейский вещательный союз объявил о серьезных изменениях в системе голосования. Новые правила ввели после обсуждения итогов «Евровидения-2025», когда сразу несколько европейских вещателей усомнились в результатах зрительского голосования из-за успеха представительницы Израиля Юваль Рафаэль (певица заняла второе место после Австрии). По требованию Ирландии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Исландии и Финляндии EBU провел аудит голосования, однако нарушений не обнаружил. Тем не менее после инцидента организаторы конкурса решили все же изменить правила, чтобы «укрепить доверие и прозрачность» системы голосования.

В первую очередь, перемены коснулись полуфиналов: если с 2023 года судьбу участников решали исключительно зрители, то с 2026-го вернется система 50/50 — к голосованию присоединится еще и профессиональное жюри (аналогичным образом голосуют в финале конкурса). Кроме того, EBU расширил состав национальных жюри: вместо пяти человек в каждой стране теперь будет семь, причем двое из них обязательно должны быть младше 25 лет. По мнению организаторов, это позволит сделать оценки более разнообразными и учитывать мнение разных поколений музыкальной индустрии. Изменились и правила зрительского голосования: максимальное количество голосов, которое можно отдать с одного устройства или способа оплаты, сократили с 20 до 10. В EBU объяснили, что таким образом они хотят снизить влияние массовых кампаний поддержки отдельных участников.

Выступит ли Россия на «Евровидении-2026»

Россия не примет участие в «Евровидении-2026». Российские телеканалы по-прежнему не входят в Европейский вещательный союз, который организует конкурс, поэтому страна не может отправить своего артиста на шоу. Последний раз Россия выступала на конкурсе в Роттердаме в 2021 году: тогда страну представляла певица Манижа с песней «Russian Woman» — в финале она заняла девятое место.

Певец Дима Билан после победы в финале конкурса «Евровидение» в Белграде, 24 мая 2008 года Marko Djurica/Reuters

Единственным победителем «Евровидения» от России остается Дима Билан, который выиграл конкурс в 2008 году с песней «Believe», набрав в финале 272 балла. Но за годы участия российские артисты неоднократно входили в число призеров: вторые места занимали певицы Алсу и Полина Гагарина, тот же Дима Билан и коллектив «Бурановские бабушки», а третье — Сергей Лазарев (дважды), группы Serebro и «Тату».

Где смотреть «Евровидение-2026»

Российские телеканалы не будут вести официальную трансляцию конкурса «Евровидение-2026». Следить за полуфиналами и гранд-финалом зрители смогут в интернете — на официальном сайте конкурса, YouTube-канале Eurovision Song Contest и стриминговых сервисах. Кроме того, онлайн-трансляцию финала будет вести «Газета.Ru» — текстовый эфир с главными событиями конкурса, выступлениями участников и результатами голосования начнется вечером 16 мая.

Напомним, что полуфиналы «Евровидения-2026» пройдут 12 и 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая в Вене. По данным европейских вещателей, шоу традиционно начнется около 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 мск).