Неизвестные записали угрозы премьеру Армении на фоне флага Нагорно-Карабахской республики

Неизвестные люди в масках и с оружием записали угрозы премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом сообщает Radar Armenia в своем Telegram-канале.

На записи пять человек в масках угрожают премьеру и оскорбляют его.

«Мы знаем, что ты ходишь по улицам, мы тебя уничтожим, ты должен ответить», — заявляют неизвестные.

Видео записано на фоне флагов Армении и упраздненной Нагорно-Карабахской республики.

Спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя ролик, назвал неизвестных «псами карабахского клана» и «врагами государства». Пашинян призвал людей на видео снять маски и назвал их «трусами».

18 мая Пашинян во время предвыборной акции вышел из себя и накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении армянской государственности.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел операцию в Карабахе, длившуюся приблизительно сутки. По заявлению Алиева, в результате боевых действий была восстановлена территориальная целостность страны. Параллельно руководство региона объявило о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В период с 24 сентября 2023 года и до конца месяца из Карабаха в Армению было вынуждено переехать свыше 100 тысяч человек.

Ранее Алиев сообщил о «великом возвращении» азербайджанцев в Карабах.

 
