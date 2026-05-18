Пушков рассказал, как Китай «слегка унизил» министра финансов США

Китайцы «слегка унизили» излишне самоуверенного министра финансов США Скотта Бессента, не пустив его на мероприятия без аккредитационного бейджа. Об этом в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Китайцы слегка унизили излишне самоуверенного министра финансов США Скотта Бессента, убежденного в том, что может диктовать условия всему миру, не пустив его на мероприятие в рамках визита Трампа без аккредитационного бэджа», — написал Пушков.

Пока помощники «не примчались» с соответствующим бейджиком, министр был вынужден стоять в дверях «и утираться», написал сенатор.

13 мая президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с трехдневным визитом, который стал его первой поездкой в азиатскую республику за последние девять лет. Вместе с ним в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. В делегацию американских предпринимателей вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий гендиректор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других ведущих компаний.

На следующий день американский лидер провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Впоследствии он назвал свой визит «невероятным» и объявил о заключении «фантастических торговых соглашений».

