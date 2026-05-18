Стало известно, что главы МИД ЕС обсудят на встрече в конце мая

Хиппер: главы МИД ЕС не будут обсуждать кандидатуру Каллас в переговорщики с РФ

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) в ходе запланированной на конец мая встречи не будут обсуждать возможную кандидатуру верховного представителя регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на роль переговорщика с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя европейской дипломатической службы Анитту Хиппер.

Совещание должно состояться 27–28 мая. По словам Хиппер, участники планируют обсудить требования Брюсселя к Москве и единую позицию европейских государств по данному вопросу.

«Речь идет о том, что обсуждать [с Россией], а не кто это будет обсуждать [от ЕС]», — пояснила она.

11 мая Каллас допустила, что может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. Как сказала глава евродипломатии, в прошлом ей приходилось участвовать в переговорах. Представитель регионального содружества выразила уверенность, что сможет «распознать ловушки, которые расставит Москва».

Комментируя ситуацию, в Кремле усомнились, что Каллас способна стать переговорщиком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС должен представлять политик, который не делал резких выпадов в адрес Москвы.

Ранее Лавров рассказал, как Путин испытал ЕС на политическую чуткость.