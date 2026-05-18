Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, что главы МИД ЕС обсудят на встрече в конце мая

Хиппер: главы МИД ЕС не будут обсуждать кандидатуру Каллас в переговорщики с РФ
Yves Herman/Reuters

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) в ходе запланированной на конец мая встречи не будут обсуждать возможную кандидатуру верховного представителя регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на роль переговорщика с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя европейской дипломатической службы Анитту Хиппер.

Совещание должно состояться 27–28 мая. По словам Хиппер, участники планируют обсудить требования Брюсселя к Москве и единую позицию европейских государств по данному вопросу.

«Речь идет о том, что обсуждать [с Россией], а не кто это будет обсуждать [от ЕС]», — пояснила она.

11 мая Каллас допустила, что может выступить в качестве переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. Как сказала глава евродипломатии, в прошлом ей приходилось участвовать в переговорах. Представитель регионального содружества выразила уверенность, что сможет «распознать ловушки, которые расставит Москва».

Комментируя ситуацию, в Кремле усомнились, что Каллас способна стать переговорщиком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС должен представлять политик, который не делал резких выпадов в адрес Москвы.

Ранее Лавров рассказал, как Путин испытал ЕС на политическую чуткость.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!