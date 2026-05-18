Лавров: европейские неонацисты и Зеленский не хотят мира на Украине

Европейские радикалы и неонацисты вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским не хотят допустить мирного урегулирования конфликта в стране, который был предложен США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Европейские радикалы, неолибералы и неонацисты вместе с режимом Зеленского оказываются в состоянии не допустить реализации тех планов урегулирования, которые формулируют Соединенные Штаты», — сказал дипломат.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин, участвовавший в последнем раунде переговоров в Женеве, заявил, что Россия не получала от Украины сигналов по поводу возобновления переговоров по мирному урегулированию.

Он также отметил, что для результативных переговоров Зеленскому стоит отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса. Только тогда Москва и Киев смогут начать «непростой переговорный процесс», в ходе которого будут определены конкретные параметры всеобъемлющего и устойчивого мирного соглашения, отметил Галузин. По его словам, Россия к такому обсуждению готова.

