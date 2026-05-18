Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Ее участниками стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. Также на совещании присутствовали секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министры обороны и внутренних дел Андрей Белоусов и Владимир Колокольцев, руководитель администрации российского лидера Антон Вайно, директора Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности Сергей Нарышкин и Александр Бортников.

«Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности», — сказал Путин в начале встречи.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос имеет чрезвычайную важность для всех собравшихся. После этого он предложил начать работу.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российский лидер 18 мая планирует провести еще несколько рабочих встреч. Также Путин займется подготовкой к официальному визиту в КНР.

