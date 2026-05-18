МИД Ирана призвал страны Ближнего Востоке извлечь уроки из последних событий

Страны Ближнего Востока, в особенности ОАЭ, должны извлечь уроки из последних событий, связанных с операцией США и Израиля против Ирана, и осознать, что американское военное присутствие представляет угрозу всему региону. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Дипломат подчеркнул, что Иран решительно протестует против предоставления ближневосточными странами своей территории в распоряжение США и Израиля, и призывает соседей не поддаваться влиянию противников Тегерана, «стремящихся внести раздор между странами региона».

Также Багаи подтвердил, что Иран подал иск против США из-за «вмешательства во внутренние дела» и санкций.

«Мы зарегистрировали иск в арбитражном суде Иран-США, в соответствии с первым пунктом Алжирских соглашений (1981 года), из-за вмешательства США во внутренние дела Ирана, навязанной войны и санкций», — сказал представитель МИД.

Дипломат добавил, что Исламская Республика продолжает документировать нарушения американскими военными гуманитарного права в ходе конфликта, начавшегося 28 февраля 2026 года. Это касается в том числе удара по школе для девочек в Минабе на юге Ирана, уточнил Багаи.

Ранее Иран обвинил США в использовании пропаганды для дестабилизации ситуации в стране, прекратив переговоры.