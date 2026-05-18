В Госдуме оценили планы Словакии закупать газ у Азербайджана

Чепа: газовый контракт Словакии и Азербайджана не скажется на отношениях с РФ
Виталий Белоусов/РИА Новости

Желание Словакии заключить контракт с Азербайджаном о покупке газа никак не скажется на отношениях с Россией. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, «дружественные отношения» не могут быть зависимы от экономических интересов одной из сторон. Депутат указал, что Словакия не только потребляет российские энергоресурсы с большой выгодой, но ими «приторговывает». В связи с этим парламентарий допустил, что в случае заключения контракта между Братиславой и Баку, Словакия не откажется от поставок из России.

«Я думаю, это не скажется на наших отношениях. По крайней мере, во всех заявлениях [премьер-министр Словакии Роберт] Фицо абсолютно адекватно оценивает политическую и экономическую ситуацию, которая сложились в Европе», — сказал Чепа.

Он отметил, что премьер Словакии понимает, что многое зависит от отношений с Россией, и доносит эту позицию для других стран Евросоюза.

До этого министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что страна обсуждает с Азербайджаном заключение контракта на поставку газа сроком минимум на десять лет. По словам министра, контракт с Азербайджаном позволит Словакии диверсифицировать структуру импорта газа на фоне ужесточения антироссийских санкций.

Ранее в «Газпроме» рассказали об антирекорде Европы.

 
