Власти Словакии обсуждают с Азербайджаном длительный газовый контракт

Министр Тараба: Словакия обсуждает с Баку газовый контракт сроком на 10 лет

Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что страна обсуждает с Азербайджаном заключение контракта на поставку газа сроком минимум на десять лет. Об этом сообщает азербайджанский портал Report.

По словам министра, контракт с Азербайджаном позволит Словакии диверсифицировать структуру импорта газа на фоне ужесточения антироссийских санкций.

Тараба назвал Азербайджан «очень надежным» партнером. В настоящее время стороны обсуждают способы доставки азербайджанского газа в страны Европы.

В январе государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Также 27 апреля Словакия подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Аналогичный документ туда ранее направила Венгрия.

Ранее вице-премьер Италии призвал сменить власть в ЕС и вернуться к закупкам газа в России.