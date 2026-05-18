В Совфеде пригрозили Европе самыми ужасными последствиями из-за Украины 

Европа в условиях, когда Киев отвергает мирные инициативы по урегулированию конфликта, должна заставить Украину сесть за стол переговоров, иначе последствия могут быть «самыми ужасными». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.



«Мы играем здесь первым номером. Мы в атаке, мы освобождаем наши конституционные территории, а Украине просто говорить с нами не о чем. Они не способны к заключению мирного соглашения с нами. Европа должна понять: последствия могут быть самыми ужасными. Пусть они заставят тех, кого они кормят уже много лет, тех, кого они вооружают не первый год, заставят их остановиться и, самое главное, заставят их сесть за стол переговоров», — отметил он.



По словам Джабарова, заявления Киева о необходимости принудить Россию к миру и заставить ее пойти по пути мирного урегулирования являются голословными. Он назвал это «уловкой» и «мелкой хитростью» со стороны Украины.



До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин, участвовавший в последнем раунде переговоров в Женеве, заявил о том, что Россия не получала от Украины сигналов по поводу возобновления переговоров по мирному урегулированию.







