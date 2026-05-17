Зеленский: Россия не смогла бы производить ракеты без западных деталей

MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия не смогла бы произвести ракеты, использованные при атаке на Киев 14 мая, без западных компонентов. Слова политика приводит «РБК-Украина».

По словам главы государства, эти снаряды были изготовлены в этом году, а их компоненты сделали в Европе, США и Японии.

В связи с этим Зеленский назвал самым эффективным способом давления на Москву перекрытие всех каналов поставки деталей для ракет и дронов РФ и усиление антироссийских санкций.

В ночь на 14 мая российские военные нанесли массированный удар по Украине, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что он стал ответом на атаки ВСУ на гражданские объекты.

Главной целью был Киев, власти города заявили о попадании по объектам в шести районах. Также были поражены связанные с ВСУ цели и в других регионах, в том числе на западной Украине. В ВСУ сообщили, что ночная атака стала одной из самых масштабных за время СВО.

Ранее Зеленский обратился к Франции на фоне нехватки ракет.

 
