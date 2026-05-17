Зеленский: Россия не смогла бы производить ракеты без западных деталей

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия не смогла бы произвести ракеты, использованные при атаке на Киев 14 мая, без западных компонентов. Слова политика приводит «РБК-Украина».

По словам главы государства, эти снаряды были изготовлены в этом году, а их компоненты сделали в Европе, США и Японии.

В связи с этим Зеленский назвал самым эффективным способом давления на Москву перекрытие всех каналов поставки деталей для ракет и дронов РФ и усиление антироссийских санкций.

В ночь на 14 мая российские военные нанесли массированный удар по Украине, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что он стал ответом на атаки ВСУ на гражданские объекты.

Главной целью был Киев, власти города заявили о попадании по объектам в шести районах. Также были поражены связанные с ВСУ цели и в других регионах, в том числе на западной Украине. В ВСУ сообщили, что ночная атака стала одной из самых масштабных за время СВО.

Ранее Зеленский обратился к Франции на фоне нехватки ракет.