В Кремле не уточнили, будут ли с Путиным в КНР губернаторы

Песков прокомментировал состав российской делегации во время визита Путина в КНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга не подтвердил журналистам информацию, что некоторые губернаторы прибыли в Китай для участия в переговорах лидера России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Не располагаю информацией, мы не отслеживаем графики», — прокомментировал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли российская делегация уступать по составу делегации президента США Дональд Трамп, Песков заявил, что Москва не соревнуется в численности и составе делегаций.

Песков добавил, что у него нет полного списка участников поездки, однако президента в поездке будут сопровождать профильные вице-премьеры и руководители компаний.

Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездку приурочили к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Во время переговоров Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, дальнейшее развитие партнерства, а также международные и региональные вопросы. По итогам встречи планируется подписать совместное заявление и ряд других документов.

Ранее в Кремле отметили разноплановость отношений России и Китая.