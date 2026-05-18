Песков раскритиковал заявление Зеленского о «плане» РФ напасть страну НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал провокационным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует нападение на одну из стран НАТО с территории Белоруссии.

«Мы не думаем, что подобные заявления заслуживают комментариев. Белоруссия наш союзник, но это суверенное государство, поэтому подобное заявление — попытка подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», — сказал представитель Кремля.

15 мая Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Россия планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии. По его словам, Киев продолжает фиксировать попытки Москвы больше втянуть Минск в украинский конфликт.

В начале мая Bloomberg сообщило, что украинский лидер в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване предупредил лидеров государств Европы о предстоящем наступлении ВС РФ.

Ранее Россия и Белоруссия начали совместную тренировку по применению ядерного оружия.