Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков раскритиковал заявление Зеленского о «плане» РФ напасть страну НАТО

Песков: слова о «плане» РФ атаковать из Белоруссии — нагнетание напряженности
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал провокационным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует нападение на одну из стран НАТО с территории Белоруссии.

«Мы не думаем, что подобные заявления заслуживают комментариев. Белоруссия наш союзник, но это суверенное государство, поэтому подобное заявление — попытка подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», — сказал представитель Кремля.

15 мая Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Россия планирует атаковать страну НАТО с территории Белоруссии. По его словам, Киев продолжает фиксировать попытки Москвы больше втянуть Минск в украинский конфликт.

В начале мая Bloomberg сообщило, что украинский лидер в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване предупредил лидеров государств Европы о предстоящем наступлении ВС РФ.

Ранее Россия и Белоруссия начали совместную тренировку по применению ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!