В Госдуме призвали проверить «Северсталь» из-за загрязнения атмосферы

Минприроды совместно с другими ведомствами необходимо провести внеплановую проверку соблюдения ПАО «Северсталь» требований природоохранного законодательства из-за систематического превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в Вологодской области. Об этом в обращении к главе Минприроды Александру Козлову заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (документ есть у «Газеты.Ru»).



В документе говорится, что ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в городе Череповец приобрела системный характер и требует оперативного вмешательства. По данным Роспотребнадзора, обнародованным в январе 2026 года, за 2025 год на посту около промышленной площадки ПАО «Северсталь» зафиксированы среднегодовые превышения гигиенических нормативов по ряду химических элементов и их соединений.



В частности, речь идет о бензапирене, марганце и оксиде хрома.



По данным Росгидромета и губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, с января по октябрь 2025 года зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по бензапирену – до 52 ПДК, сероводороду – до 12,1, оксиду углерода – до 7,1.



«Партия «Справедливая Россия» считает, что для восстановления экологической безопасности в Череповце и доверия граждан к природоохранным органам необходимо проведение объективного и всестороннего аудита. На основании результатов проверки предлагаю поручить Росприроднадзору провести внеплановую проверку соблюдения ПАО «Северсталь» требований природоохранного законодательства по всем источникам выбросов», — заявил Миронов.



В этой связи депутат предложил Минприроды РФ начать проведение совместной проверки Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также прокуратуры Вологодской области, чтобы установить причины систематического превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в регионе.



11 мая крупный пожар возник на территории металлургического комбината «Северсталь» в Череповце.



По информации источников СМИ, возгорание возникло в цехе переработки химический продуктов №1 ПАО «Северсталь» — в помещении загорелась трубчатая печь на площади 100 кв. м.



