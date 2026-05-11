Крупный пожар возник на предприятии в Череповце

Крупный пожар возник на территории металлургического комбината «Северсталь» в Череповце. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

По информации источников СМИ, возгорание возникло в цехе переработки химический продуктов №1 ПАО «Северсталь» — в помещении загорелась трубчатая печь на площади 100 кв. м.

Уточняется, что пожар мог возникнуть по причине технологической аварии, однако точная причина будет установлена позднее.

На место выехали городские противопожарные службы и противопожарная служба компании «Апатит», в настоящее время они заняты ликвидацией пожара.

По словам сотрудников предприятия, сначала они услышали хлопок, затем начался пожар.

Позднее стало известно, что площадь пожара увеличилась до 300 кв. м.

Глава города Андрей Накрошаев в свою очередь рассказал, что на предприятии «горят бочки с бензолом и маслом». В тушении огня задействованы около 40 человек.

В городском комитете охраны окружающей среды заверили, что угрозы распространения огня на город нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее лес загорелся в Чернобыльской зоне отчуждения.

 
