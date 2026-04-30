«Подтянуть что-то из офшоров»: Матвиенко призвала «Северсталь» вернуть деньги в Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила владельцу «Северстали» Алексею Мордашову «подтянуть что-то из офшоров» и перевести средства в Россию, заявив о необходимости учитывать «не только законы, но и совесть». В компании ответили, что активы уже находятся в российской юрисдикции, указав на падение прибыли и кризис отрасли.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила владельцу «Северстали» и богатейшему человеку России Алексею Мордашову «подтянуть что-то из офшоров в родную страну». По ее словам, в сложной для страны ситуации крупнейшие компании должны руководствоваться не только юридическими законами.

Как пишет «Парламентская газета», выступление Валентины Матвиенко произошло во время «правительственного часа» с участием главы Федеральной налоговой службы РФ Даниила Егорова. Речь зашла о возврате бизнес-предприятиям переплаченных налогов. Матвиенко отметила, что в вопросах такого возврата «мы должны, конечно же, работать в рамках законодательства», но при этом указала на наличие других аспектов. Напомнив, что глава «Северстали» Алексей Мордашов недавно был признан журналом Forbes богатейшим бизнесменом России (его состояние оценили в $37 млрд), она заявила:

«Хорошо, что наши люди богатеют. И, наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и что-то из офшоров перевести в родную страну?»

По мнению Валентины Матвиенко, расположенной в Вологодской области компании «Северсталь» следует быть не просто ответственным налогоплательщиком, но и социально ответственным предприятием. Кроме законов, по ее мнению, нужно помнить о «совести, патриотизме, любви к своей родной земле и Отечеству», а также об «уважении к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды».

«Консолидация и ответственность должна до всех доходить. Где Вологодская область возьмет дополнительные средства? Бюджет маленький, власти и так стараются, из кожи вон власти лезут, чтобы выполнить все социальные обязательства», — сказала председатель Совфеда.

«Здесь надо вести диалог — и о законе, и о совести», — резюмировала она.

Ответ «Северстали»

Реагируя на это выступление, в пресс-службе «Северстали» отметили, что компания с уважением относится к словам председателя Совета Федерации и всегда готова к публичному обсуждению темы социальной ответственности бизнеса.

В ответе указано, что «Северсталь», как и другие активы Алексея Мордашова, зарегистрирована в России и находится в российской юрисдикции. Пребывание «в неких офшорах» для компании «в принципе невозможно» с учетом того, что и само предприятие, и его владелец «давно находятся в санкционных списках ЕС, США и других западных стран».

При этом в «Северстали» напомнили, что отрасль черной металлургии находится в кризисе. По результатам первого квартала прибыль компании по сравнению с прошлым годом упала в 370 раз, до 57 млн руб. Рентабельность составила рекордно низкие 12%, а свободный денежный поток стал отрицательным — минус 40 млрд руб.

«В таких условиях, естественно, снижаются и налоговые поступления», — указали в компании. Однако они все равно остаются немалыми. В частности, в 2025 году налоговые отчисления «Северстали» в казну Вологодской области составили 13,4 млрд руб.

Дефицит бюджета Вологодской области, как отмечается в комментарии, вызван «непродуманной политикой администрации региона», которая еще два года назад «имела надежную бюджетную «подушку» в 70 млрд руб., неразумно растратила эти деньги, и сейчас бюджет области в глубоком дефиците».

Помимо этого, в компании призвали сотрудников аппарата председателя Совета Федерации «тщательно проверять информацию для доклада своему руководителю, а лучше обращаться напрямую в компанию «Северсталь», если это ее касается».

Включение Алексея Мордашова в список богатейших людей России в «Северстали» объяснили тем, что место в рейтинге Forbes «определяется по среднерыночной цене акций компаний, которыми владеет его участник, или гипотетическими оценками активов, а не реальными финансовыми средствами».