Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Молдавия вызвала посла России после нарушения границ неизвестным БПЛА

МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за залетевшего с Украины беспилотника
Михай Карауш/РИА Новости

МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова после того, как 13 мая беспилотник вторгся в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении отмечается, что послу был выражен протест в связи с «серьезным и неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова».

13 мая минобороны республики сообщило, что неопознанный беспилотник пересек государственную границу Молдавии со стороны Могилева-Подольского, Винницкая область. Его заметили над городом Бельцы, в связи с чем в северной части страны небо было временно закрыто.

25 апреля из-за похожей ситуации с беспилотником в МИД Румынии был вызван посол России в Бухаресте Владимир Липаев. В заявлении румынского МИД утверждается, что беспилотник, упавший в районе Галац, якобы был «российский». При этом доказательств этому не приводится.

До этого стало известно, что осколки беспилотного летательного аппарата повредили пристройку дома и электрический столб в румынском Галаце.

Ранее премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации Гагаузии и Приднестровья.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!