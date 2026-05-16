Профессор заявил об «очевидной» победе России в зоне СВО

Профессор Миршаймер: очевидно, что Россия побеждает в конфликте с Украиной
Украина проигрывает в конфликте с Россией, весь вопрос в том, насколько разгромной будет победа ВС РФ. Об этом заявил профессор чикагского университета Джон Миршаймер в YouTube-канала Deep Dive.

Эксперт отметил, что наступление армии России сопровождается огромными потерями среди ВСУ. Единственный «интересный вопрос» заключается в масштабах победы Москвы, подчеркнул он.

«Совершенно очевидно, что русские снова наступают. . <…> Но мы ничего не слышим о потерях среди украинцев. <…> Думаю, причина состоит в том, что если бы мы узнали реальные цифры, то были бы в ужасе от потерь украинской стороны», — сказал Миршаймер.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия знает, чем закончится специальная военная операция на Украине. По его словам, Россия продолжит дальше реализовывать те цели, которые перед собой поставила в начале спецоперации. Путин также отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.

Ранее Буданов оценил вероятность ядерного удара России по Украине.

 
