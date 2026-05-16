Экс-разведчик Риттер: в Европе все чаще говорят о сотрудничестве с Россией
Pavel Kashaev/Global Look Press

В странах Европы все чаще говорят о необходимости восстановления сотрудничества с Россией в сфере поставок энергетических ресурсов. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, мнение о том, что Европа не готова сотрудничать с Россией «уже устарело». В данный момент экономика стран континента «задыхается из-за нехватки энергии», утверждает аналитик. В связи с этим, отмечает Риттер, в Европе прямо говорят о необходимости восстановить диалог с Россией, поскольку другого выхода нет.

В то же время он заявил, что для возобновления сотрудничества Европе придется пойти на значительные уступки.

«Говорят, что НАТО может <…> иметь хорошие отношения с Россией. Это невозможно. НАТО никогда не сможет иметь хорошие отношения с Россией. И если Европа хочет наладить отношения с Россией, НАТО должна исчезнуть», — сказал Риттер.

До этого политолог Алекс Крайнер заявил, что Европа не сможет полноценно существовать без сотрудничества с Россией. Он заметил, что «некоторые из главных русофобов Европы» начинают говорить о необходимости диалога с Россией. По оценке эксперта, «без России у Европы нет шансов на выживание». Однако в Европе у власти находятся люди, которые не заботятся о благополучии своих избирателей, утверждает политолог.

Ранее на Западе не нашли смысла для России в войне с Европой.

 
