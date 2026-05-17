Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Москвой после окончания российско-украинского конфликта. Об этом сообщает The Foreign Policy.

В публикации отмечается, что военный потенциал Европы и возможности сдерживания будут слабым местом европейских государств против «российской мощи».

По данным издания, Евросоюзу потребуется несколько лет, чтобы восполнить существующие пробелы.

FP подчеркивает, что российская сторона за время конфликта с Украиной увеличила свои силы, получила значительный боевой опыт, а также располагает преимуществами, за которыми государства Европы пока не успевают.

До этого президент Финляндии Александр Стубб в интервью LRT объяснил необходимость диалога с Россией фразой «если ты не сидишь за столом, то тебя съедят на этом столе».

По его словам, сегодня Украина якобы находится в сильном положении, и поэтому Россия должна быть заинтересована в «начале диалога».

Ранее Риттер заметил изменение позиции Европы в отношении России.