Журналист Христофору: Каллас отомстит Зеленскому из-за падающих в Прибалтике БПЛА
Глава евродипломатии Кая Каллас намерена отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне политического кризиса в Прибалтике из-за падения БПЛА. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил журналист Алекс Христофору.

«Как насчет хаоса с дронами в Прибалтике, Зеленский? Это точно аукнется тебе после того, как в Латвии пало правительство, а в Эстонии паника на границе. Каллас будет мстить за этот беспорядок», — сказал Христофору.

По его словам, Киев испытывает терпение Брюсселя своими действиями в Прибалтике и Финляндии. В конце концов оно может кончиться, и европейцы предпримут «какие-либо конкретные шаги в отношении Киева», отметил журналист. В таком случае Владимир Зеленский окажется в «незавидном положении», сказал он.

16 мая журналист Христофору также выразил мнение, что правительство Латвии рухнуло из-за опасений возможного ответа России на предоставление ВСУ воздушного пространства для атаки на приграничные территории страны.

Он утверждает: ушедшая в отставку Эвика Силиня вела, как ей казалось, «очень хитрую игру». Она делала вид, что «смотрит в другую сторону», пока украинские БПЛА пересекали воздушное пространство республики для ударов по РФ.

Ранее на Западе раскрыли, к каким последствиям может привести падение БПЛА в Латвии.

 
