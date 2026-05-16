Крах правительства Латвии объяснили страхом перед Россией

Христофору: правительство Латвии рухнуло из-за страха перед жестким ответом РФ
Правительство Латвии рухнуло из-за опасений ответа России из-за предоставления ВСУ воздушного пространства для удара по приграничным территориям. Об этом заявил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он утверждает, что ушедшая в отставку премьер Латвии Эвика Силиня вела, как ей казалось, «очень хитруюигру». Она делала вид, что «смотрит в другую сторону», пока украинские БПЛА пересекали воздушное пространство ее страны для нанесения ударов по России.

Журналист отметил, что определяющим фактором падения правительства Латвии стало осознание масштабов возможного ответа России на произошедшие провокации.

«И ей сказали: «Знаешь что? Если ты продолжишь позволять украинским дронам пересекать воздушное пространство Латвии и бить по России, то Москва жестко отреагирует. И тебе не понравится эта реакция». Так что ее, вероятно, выгнали в отставку», — сказал Христофору.

В начале мая беспилотник упал на нефтехранилище в латвийском Резекне. Глава МО Андрис Спрудс допускал, что дрон мог быть украинским. МИД Латвии при этом направил протест российскому посольству. Через несколько дней министр обороны объявил об отставке.

Позже премьер-министр Эвика Силиня заявила, что тот утратил доверие из-за инцидента с БПЛА, и предложила на его место полковника Райвиса Мелниса, который в последнее время работал на Украине. Сама глава правительства в итоге тоже подала в отставку.

Ранее Песков назвал отставных латвийских политиков «павшими жертвами киевского режима».

 
