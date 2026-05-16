На Западе раскрыли, к каким последствиям может привести падение БПЛА в Латвии

TEC: политический кризис в Латвии пробил брешь в восточном фланге Европы
Правительство Латвии рухнуло в сложнейший момент для восточного фланга Европы. Об этом пишет The European Conservative.

«Премьер-министр Латвии [Эвика Силиня] объявила о своей отставке в этот четверг из-за потери парламентского большинства после распада ее трехпартийной коалиции, что вызвало политический кризис всего за несколько месяцев до выборов, запланированных на октябрь», — говорится в материале.

По словам автора, триггер был внутренним, но ситуация напрямую связана с Киевом: в Латвии упали украинские дроны, пересекавшие территорию республики по пути в Россию. Это привело к кризису в министерстве обороны.

При этом в Брюсселе и столицах Прибалтики опасаются, что трудная политическая ситуация в Риге негативно повлияет на курс по поддержке Киева.

16 мая журналист Алекс Христофору выразил мнение, что правительство Латвии рухнуло из-за опасений возможного ответа России на предоставление ВСУ воздушного пространства для атаки на приграничные территории страны.

Он утверждает: ушедшая в отставку Эвика Силиня вела, как ей казалось, «очень хитрую игру». Она делала вид, что «смотрит в другую сторону», пока украинские БПЛА пересекали воздушное пространство республики для ударов по РФ.

Как подчеркнул журналист, определяющим фактором падения латвийского правительства стало осознание масштабов возможного ответа Москвы на эти провокации.

Ранее депутат из Латвии заявил о «двух шагах» до полного краха Евросоюза.

 
