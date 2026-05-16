Правительство Латвии рухнуло в сложнейший момент для восточного фланга Европы. Об этом пишет The European Conservative.

«Премьер-министр Латвии [Эвика Силиня] объявила о своей отставке в этот четверг из-за потери парламентского большинства после распада ее трехпартийной коалиции, что вызвало политический кризис всего за несколько месяцев до выборов, запланированных на октябрь», — говорится в материале.

По словам автора, триггер был внутренним, но ситуация напрямую связана с Киевом: в Латвии упали украинские дроны, пересекавшие территорию республики по пути в Россию. Это привело к кризису в министерстве обороны.

При этом в Брюсселе и столицах Прибалтики опасаются, что трудная политическая ситуация в Риге негативно повлияет на курс по поддержке Киева.

16 мая журналист Алекс Христофору выразил мнение, что правительство Латвии рухнуло из-за опасений возможного ответа России на предоставление ВСУ воздушного пространства для атаки на приграничные территории страны.

Он утверждает: ушедшая в отставку Эвика Силиня вела, как ей казалось, «очень хитрую игру». Она делала вид, что «смотрит в другую сторону», пока украинские БПЛА пересекали воздушное пространство республики для ударов по РФ.

Как подчеркнул журналист, определяющим фактором падения латвийского правительства стало осознание масштабов возможного ответа Москвы на эти провокации.

