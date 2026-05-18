Президент Литвы высказался о передислокации американских военных в Европе

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал не делать поспешных выводов относительно передислокации американских войск в Европе, поскольку окончательное решение, скорее всего, не достигнуто. Его слова приводит LRT.

«Насколько мне известно, руководство США, безусловно, очень внимательно следит за ситуацией в этом регионе и хорошо понимает наши потребности в области безопасности... Поэтому я надеюсь, что в результате всех этих передислокаций мы сможем и в дальнейшем наслаждаться и гордиться присутствием войск США здесь, в Литве», — заявил Науседа.

По его словам, новая картина вокруг дислокации «еще не сложилась воедино». В связи с этим глава государства заметил, что не может предсказать, будет ли в Литве большее число американских военных. Это зависит только от США, подчеркнул он.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не «раздражаться» на позицию Соединенных Штатов, а вкладываться в европейскую оборону. Это означает в том числе и увеличение инвестиций в оборону, отметила министр. Речь также идет об укреплении конкурентоспособности за счет новых соглашений о свободной торговле, подчеркнула Валтонен.

Ранее Европе предрекли новый конфликт из-за одного решения США.