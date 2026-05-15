СМИ узнали о планах Израиля возобновить боевые действия против Ирана

Channel 12: Израиль готовится к возобновлению боевых действий против Ирана

Израиль ведет подготовку к возобновлению военных действий против Ирана. Об этом сообщает телеканал Channel 12 со ссылкой на источник.

«Мы готовимся к возобновлению боевых действий, которые продлятся от нескольких дней до нескольких недель, и ждем окончательного решения президента США Трампа», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, «более подробная информация станет известна через 24 часа».

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», поскольку «еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана». Он также отметил стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

До этого в американском сенате призвали США прекратить поставки оружия Израилю любой ценой. Как отметил сенатор от демократической партии Крис Ван Холлен, Америка «не должна отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости».

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.