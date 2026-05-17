На Западе Зеленского уличили в готовности пожертвовать своей женой ради власти

Президент Украины Владимир Зеленский готов дистанцироваться от супруги, чтобы сохранить власть на фоне коррупционного скандала. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

По его словам, в Киеве все чаще звучат заявления о причастности Елены Зеленской к коррупции, и украинскому лидеру об этом известно. При этом Зеленский видит в разоблачении своей супруги лишь угрозу своей политической карьере, считает журналист.

«Есть информация, что он готов пожертвовать ею, чтобы скрыть свою причастность к коррупции на самом верху пирамиды», — написал Боуз.

Он отметил, что у Елены Зеленской были тесные связи с бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Также есть данные о том, что супруга украинского лидера фигурировала «на пленках Миндича», где обсуждала вопросы, связанные с выплатами, добавил журналист.

17 мая в российских силовых структурах сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) готовят арест жены Владимира Зеленского. Утверждается, что он усилил охрану своей семьи и начал «торги» с западными партнерами.

По данным силовиков, украинские политтехнологи рекомендуют президенту официально и публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что последние семь лет Елена не видит мужа. Сам Зеленский якобы рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь.

Ранее СМИ сообщили о попытке Зеленского откупиться от жены перед разводом.