СМИ сообщили о попытке Зеленского откупиться от жены перед разводом

РИА Новости: дом под Киевом строили для Зеленской как компенсацию перед разводом
В одном из домов элитного жилого комплекса «Династия» под Киевом должна была проживать Елена Зеленская. Этот объект недвижимости строился в качестве компенсации перед ожидаемым разводом с президентом Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Четвертый дом в кооперативе «Династия» строился для Елены Зеленской, который предназначался жене главы киевского режима в качестве компенсации перед разводом», – сообщил источник.

Также он отметил, что владельцем особняка является человек по прозвищу «Вова». Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, упоминала о «пленках Миндича», в которых под кличкой «Вова» фигурирует именно он.

До этого экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку предъявили обвинения в легализации денежных средств, связанных со строительством элитного жилья под Киевом. Национальное антикоррупционное бюро Украины представило новую часть аудиозаписей, касающихся дела Тимура Миндича, который замешан в коррупционных схемах в энергетическом секторе. В этих записях упоминается и Ермак. По данным НАБУ, участники проекта «Династия» смогли легализовать более 460 миллионов гривен ($10,4 млн).

Ранее сообщалось, что на «пленках Миндича» присутствует голос Елены Зеленской.

 
