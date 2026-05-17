Стало известно о серьезном недовольстве граждан Германии ситуацией в стране

Insa: около 84% немцев серьезно обеспокоены положением дел в ФРГ
84% опрошенных граждан Германии выразили большую или очень большую обеспокоенность положением дел в стране. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу издания Bild.

Согласно опросу, лишь 11% респондентов выразили небольшую обеспокоенность ситуацией в Германии. При этом 64% участников исследования считают, что решить проблемы страны не может ни одна из возможных коалиций.

Также 67% немцев хотели бы, чтобы канцлер ФРГ Фридрих Мерц оставил свой пост, если крупные реформы федерального правительства в области налогообложения и социальной политики провалятся. Из альтернативных кандидатов на пост главы правительства лучший результат показал министр обороны Борис Писториус – 29% немцев считают, что он справиться с реформами лучше Мерца.

В конце апреля опрос Insa показал, что канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в аутсайдерах по популярности среди немецких политиков, а лидером рейтинга стал Борис Писториус. В том же месяце, согласно опросу телеканалов RTL и NTV, рекордные 80% немецких граждан выразили недовольство работой Мерца.

В начале мая опрос продемонстрировал, что 76% опрошенных жителей Германии недовольны работой правительства Мерца, а его работу не одобряет 71% респондентов.

Ранее в России объяснили резкое падение рейтингов Мерца.

 
