Стало известно о серьезном недовольстве граждан Германии ситуацией в стране

Insa: около 84% немцев серьезно обеспокоены положением дел в ФРГ

84% опрошенных граждан Германии выразили большую или очень большую обеспокоенность положением дел в стране. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу издания Bild.

Согласно опросу, лишь 11% респондентов выразили небольшую обеспокоенность ситуацией в Германии. При этом 64% участников исследования считают, что решить проблемы страны не может ни одна из возможных коалиций.

Также 67% немцев хотели бы, чтобы канцлер ФРГ Фридрих Мерц оставил свой пост, если крупные реформы федерального правительства в области налогообложения и социальной политики провалятся. Из альтернативных кандидатов на пост главы правительства лучший результат показал министр обороны Борис Писториус – 29% немцев считают, что он справиться с реформами лучше Мерца.

В конце апреля опрос Insa показал, что канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в аутсайдерах по популярности среди немецких политиков, а лидером рейтинга стал Борис Писториус. В том же месяце, согласно опросу телеканалов RTL и NTV, рекордные 80% немецких граждан выразили недовольство работой Мерца.

В начале мая опрос продемонстрировал, что 76% опрошенных жителей Германии недовольны работой правительства Мерца, а его работу не одобряет 71% респондентов.

