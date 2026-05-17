Путин по телефону поздравил Токаева с днем рождения

Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Казахстана выразил признательность за гостеприимство, проявленное в ходе его пребывания в Москве в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы», — сказано в сообщении.

Главы государств обсудили актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Путина в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Еще лидера Республики поздравили президенты Азербайджана, Белоруссии и Армении: Ильхам Алиев, Александр Лукашенко и Ваагн Хачатурян соответственно. Лидер Казахстана получил поздравления от президентов Италии, Сербии, Молдавии, Южной Кореи, генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева и других официальных лиц.

Также поздравления направили президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

17 мая Токаеву исполняется 73 года. Он занимает пост президента Казахстана с 2019 года.

Ранее Токаев посетил парад Победы в Москве.

 
